Conte e Paratici su un big dell’Inter: Marotta provoca con lo scambio

Il Tottenham dell’accoppiata Conte-Paratici allunga ancora lo sguardo in casa Inter. Marotta ha però pronta una possibile provocazione

Scattano nuovamente le sirene inglesi in casa Inter, con il Tottenham del grande ex Antonio Conte sempre attirato dall’idea di portare a Londra alcuni dei suoi ex calciatori. In particolare il tecnico salentino, che in queste settimane sta provando ad indottrinare la sua idea di calcio, ha bisogno di un centrale difensivo che sia in grado di guida al meglio una difesa a tre.

Il passaggio da quattro a tre in fase difensiva è uno step fondamentale per la crescita delle squadre allenate da Antonio Conte, che gradirebbe l’innesto di un centrale abituato a tali compiti ed utile anche a far digerire meglio e più rapidamente il cambiamento importante di natura tattica.

Calciomercato Inter, de Vrij nel mirino di Paratici: provocazione Romero

Nel mirino di Conte, e dell’ex juventino Fabio Paratici, come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, potrebbe esserci Stefan de Vrij, ma Beppe Marotta potrebbe mettere sul piatto una controproposta alquanto provocatoria.

L’ex dirigente bianconero non smette di guardare al campionato di Serie A per i suoi Spurs, ma arrivare al difensore olandese di Inzaghi non sarà affatto semplice. In cambio del cartellino di de Vrij infatti Marotta potrebbe anche andare a chiedere quello del giovane difensore argentino Cristian Romero, che ha fatto benissimo in maglia Atalanta. L’ex juventino approdato in estate al Tottenham e si tratterebbe di uno scambio provocatorio.