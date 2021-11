Operazione difesa, affare low cost: sul tavolo l’ex Serie A

Operazione difesa per l’Inter che tra contratti in scadenza e situazioni in divenire può puntellare il reparto con almeno un affare low cost

Missione difesa per l’Inter che se nei titolari ha ben tre totem che offrono garanzie sul medio-lungo periodo, tra le alternative potrebbero invece nascere necessità differenti. Considerando età e contratti dei vari Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov risulta inevitabile andare a pensare a puntellare il reparto con almeno un altro difensore utile ad allungare le rotazioni per il futuro.

Occhi in giro per l’Europa per l’Inter che potrebbe anche riportare in Italia un ex Genoa, transitato dalla nostra Serie A come assoluta meteora.

Calciomercato Inter, affare low cost in difesa: idea Onguene

L’Inter deve rinnovare la difesa, lo sanno bene anche agenti ed intermediari. Sul tavolo possono quindi arrivare i nomi di tanti giocatori. Occhio per esempio a Jerome Onguene, meteora ai tempi del Genoa in Serie A, che ora è in scadenza di contratto 2022 con il Salisburgo.

Si tratta di un profilo ancora giovane, comunitario, e con prospettive interessanti. Sarebbe un’alternativa a Milan Skriniar.