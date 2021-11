Le parole dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima del match Inter-Shakhtar valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions

Ci siamo, l’attesa è finita: Inter-Shakhtar può regalare ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale di Champions, traguardo che manca da ben dieci anni.

Marotta: “Attraversato un’estate difficile. Rinnovo Brozovic? Ai nostri calciatori offriamo un club appetito da tanti loro colleghi

Prima della sfida del ‘Meazza’ ha parlato Beppe Marotta: “Gli ottavi di finale sono il nostro primo obiettivo stagionale, ci sono tutti i presupposti per raggiungere un traguardo che manca da tanti anni. Ci aspettavamo un percorso di crescita e c’è stato. Settimana decisiva per il rinnovo di Brozovic? Ai nostri calciatori offriamo un club appetito da tanti loro colleghi – ha risposto l’Ad dell’Inter – Questo l’hanno capito, per cui sui rinnovi sono ottimista. Se questa è la stagione in cui mi sono assunto maggiori responsabilità? Abbiamo attraversato un’estate difficile, con tante situazioni complicate. Con Ausilio e Baccin abbiamo scelto un allenatore giovane e determinato, che sa gestire una rosa fin qui andata secondo le aspettative. Non sempre chi spende vince, ci vogliono anche altri valori”.