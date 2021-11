Il nome di un Nazionale croato in scadenza a giugno col suo attuale club è nuovamente finito sul tavolo della dirigenza dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

Anche ieri prima della sfida col Napoli, Beppe Marotta ha fatto ben intendere che l’Inter ha gli occhi aperti su quelle che possono essere ritenute vere e proprie ‘occasioni’ di calciomercato. Una di queste è Lorenzo Insigne. Restando all’attacco, ce n’è un’altra che il club di Suning potrebbe prendere in considerazione nei mesi a venire.

L’occasione è targata Croazia, qualificatasi direttamente al Mondiale in Qatar del 2022. E’ croata, ma anche un po’ tedesca visto che parliamo di un calciatore – compagno di Brozovic e Perisic in Nazionale, dove vanta ben 65 presenze e 16 gol – che da quasi sei anni milita in Germania: ovvero Andrej Kramaric, classe ’91 in forza all’Hoffenheim.

Calciomercato Inter, proposto Kramaric: ‘occasione’ a costo zero

Kramaric è un’occasione di mercato perché, proprio come Insigne e Onana, ha il contratto in scadenza al prossimo giugno. E’ probabile che l’Hoffenheim, decimo in Bundesliga, cercherà di prolungarlo, intanto secondo le informazioni raccolte in esclusiva il cartellino del classe ’91 di Zagabria è stato nuovamente proposto a società italiane, Inter compresa. Compagno di Brozovic alla Lokomotiva e poi alla Dinamo Zagabria, Kramaric è un attaccante moderno e universale capace di giocare sia da prima che da seconda punta, all’occorrenza pure da esterno.

In questa stagione ha realizzato 4 gol e 6 assist, mentre l’anno scorso le reti messe a segno sono state 25. A Inzaghi potrebbe far comodo come terza scelta per l’attacco, come sostituto del probabilissimo partente Sanchez.