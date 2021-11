Calciomercato, missione in Sudamerica | L’Inter sfida Milan e Juve

Si rafforzano le operazioni di scouting dell’Inter in Sudamerica, tra le strade di Buenos Aires, per il talento argentino

Una vera e propria missione quella lanciata dagli esponenti della dirigenza interista ai propri scout insediati nel Sudamerica: l’obiettivo è Julian Alvarez del River Plate, ormai considerato un talento in rapida ascesa che potrebbe presto vestire la maglia di un qualche grosso club europeo.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, il vicedirettore sportivo Dario Baccin in persona sarebbe intenzionato a fare i bagagli per la volta di Buenos Aires dove avrebbe maggiormente sott’occhio l’attaccante argentino per monitorarne i progressi ed anticipare eventualmente i contatti nel caso in cui dovessero farsi vivi emissari di club italiani concorrenti come Milan, Juventus e Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta all’attacco | Obiettivo doppia firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo sempre più complicato | Pagano la clausola

Calciomercato Inter, c’è forte contesa su Alvarez

Come facilmente immaginabile per via dei numeri da capogiro (17 reti in 18 partite disputate nella Superliga argentina), il profilo di Alvarez è uno dei più ambiti del Vecchio Continente. Soltanto in Italia, infatti, c’è una forte contesa tra Inter, Milan, Juventus e Fiorentina che potrebbero potenzialmente accaparrarsi le prestazioni del calciatore con estrema facilità. La sua clausola rescissoria è fissata, infatti, all’abbordabile prezzo di 20 milioni di euro. Qualche conto in tasca da una parte, una cessione dall’altra ed ecco che il giovane talento argentino è pronto allo sbarco. Non resta che vedere quale dei big club italiani avrà la meglio, oppure se tra i quattro litiganti nessuno di loro godrà.