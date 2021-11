Anche James Pallotta interessato all’acquisto dell’Inter

Inter, mentre il club continua a smentire le ipotesi di cessione le voci su nuovi possibili acquirenti aumentano

Mentre da Suning e dai dirigenti nerazzurri continuano le voci che confermano l’intenzione degli Zhang di restare saldamente proprietari del club meneghino, smentendo qualsiasi ipotesi di cessione della società calcistica, le voci di una possibile vendita anziché affievolirsi aumentano, un po’ come i possibili acquirenti. L’ultimo, o meglio il nuovo imprenditore interessato ad acquistare l’Inter, secondo quanto dichiarato da Repubblica nell’edizione odierna, sarebbe l’ex presidente e proprietario della Roma James Pallotta.

L’industriale statunitense potrebbe essere attratto dalla possibile e futura costruzione del nuovo stadio, che dovrebbe diventare realtà intorno al 2027 e, visto che a Roma non è riuscito a farlo, magari ha pensato che a Milano questa opportunità possa essere meno utopistica.

Nonostante queste continue voci di un possibile cambio di proprietà, la squadra di Simone Inzaghi sta andando oltre le più rosee previsioni, visto che, dopo l’addio di Conte e di tre giocatori importanti come Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e, per motivi di salute, di Christian Eriksen, si temeva che la squadra non potesse restare competitiva come la precedente.