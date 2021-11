Venezia-Inter, Vidal non parte con la squadra: i dettagli

Venezia-Inter, il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Arturo Vidal colpito da un attacco febbrile e costretto a casa

Domani sera alle ore 20.45, ci sarà la sfida valida per la 14esima giornata del campionato di serie A tra Venezia e Inter allo stadio Pier Luigi Penzo. In vista di questo incontro, il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Arturo Vidal, che probabilmente l’allenatore nerazzurro avrebbe voluto inserire nella formazione titolare per far rifiatare un pochino uno dei centrocampisti, nella fattispecie Barella. Il calciatore cileno è stato messo fuori gioco dalla febbre, dovrebbe tornare disponibile per la partita con lo Spezia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta all’attacco | Obiettivo doppia firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo sempre più complicato | Pagano la clausola

Gli altri assenti nella squadra milanese sono: Kolarov a causa di un fastidio muscolare, De Vrij che si è fatto male in nazionale e Sanchez che è in fase di guarigione ma si preferisce non rischiarlo. In ogni caso la partita con la formazione nero-verde non è sicuramente da prendere sotto gamba, anche perché il loro tecnico Zanetti sta facendo molto bene e la vittoria a Bologna nell’ultima giornata di campionato è lì a dimostrarlo. Come ha sottolineato Calciomercato.it.