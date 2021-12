Calciomercato, arrivano conferme: lascia l’Inter per il Tottenham di Conte

Spazio al club inglese allenato dall’ex Conte per l’esterno sinistro dell’Inter, tentato ma non convinto dal Wolfsburg

Non smette di far parlare di sé Ivan Perisic, il cui futuro all’Inter è incerto più che mai. Se da un lato c’è la società che vorrebbe trattenerlo, viste le ottime prestazioni profuse in questa prima metà di stagione, dall’altro c’è una fila composta da qualche club estero interessato a strappare il calciatore a costo zero.

Se non dovesse giungere il rinnovo del contratto, infatti, il croato sarebbe libero di legarsi altrove. Questo è quanto spera in primis il Wolfsburg, militante nella Bundesliga tedesca. Le speranze sono tuttavia molto limitate per via di un interesse non molto ferreo mostrato dallo stesso Perisic. Uno spazio di prim’ordine è invece riservato al Tottenham allenato dall’ex Antonio Conte, dove i due potrebbero riabbracciarsi e fare faville insieme.

LEGGI ANCHE >>> Inter, salto di qualità di una difesa ritrovata nonostante le emergenze

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi resta in emergenza: il big salta anche la Roma