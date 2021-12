Eriksen: il calciatore prova a tenersi in forma allenandosi con l’OB Odense sua ex squadra

Inter, il centrocampista Christian Eriksen sta provando a rimanere in forma allenandosi nelle strutture sportive della sua prima squadra

Il calciatore dell’Inter Christian Eriksen, è tornato a calcare un campo di calcio anche se solo per allenarsi con la OB Odense. Nella mattinata di ieri il giocatore danese ha provato nuovamente il piacere di allenarsi ad Ådalen, nelle strutture del club dove ha mosso i primi passi, per poi far spiccare il volo della sua carriera che si è interrotta, si spera momentaneamente, durante la partita del 9 luglio tra la sua Nazionale e la Finlandia. Il direttore sportivo del club Michael Hemmingsen, ha voluto dare la sua opinione molto positiva sul fatto che il calciatore si stia allenando nel suo vecchio club.

Queste le sue parole: “Siamo davvero felici che in questo momento Christian Eriksen si mantenga in forma sui nostri campi”. Poi ha proseguito dicendo: “Siamo rimasti in contatto con Christian da quando è passato da OB, e quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva riprendere gradualmente l’attività ad Ådalen“. Secondo la fonte danese, il centrocampista oltre a fare esercizi si è permesso il lusso di provare qualche tiro in porta. Un piccolo passo verso un non facile recupero.