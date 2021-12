Mourinho è proprio nei guai: un altro titolare salta Roma-Inter

Inter, il tecnico José Mourinho dovrà fare a meno di un altro possibile titolare per la partita con la squadra di Simone Inzaghi

In vista della partita dell’Olimpico di sabato sera tra Roma e Inter il tecnico Josè Mourinho è sempre più in emergenza. Oltre a Pellegrini che è infortunato e rientrerà a gennaio, il tecnico perde anche i diffidati Karsdorp e Abraham che avendo ricevuto un cartellino giallo nella partita con il Bologna sono stati squalificati. Nella partita persa contro la formazione di Sinisa Mihajlovic, si è anche infortunato Stephan El Sharawi che infatti era stato costretto a lasciare il campo anzitempo per una lesione al polpaccio. Gli esami strumentali sono stati poco positivi e il giocatore sarà costretto ai box per almeno 3 settimane, quindi anche per lui probabile rientro a gennaio e poche possibilità di disputare almeno una partita prima delle feste. Come da comunicato ufficiale del club giallorosso.

In ogni caso, la squadra di Simone Inzaghi non dovrà pensare di incontrare una Roma in disarmo, visto che comunque si gioca all’Olimpico e soprattutto, dopo la brutta sconfitta al Dall’Ara cercheranno comunque di farsi perdonare dai propri tifosi.