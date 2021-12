Budel: “L’Inter è tornata prepotentemente in corsa. Sono più o meno tutte lì”

Inter, l’ex giocatore e ora commentatore per Dazn Budel, ha dato il suo parere sulla lotta scudetto

L’ex centrocampista Alessandro Budel, una carriera iniziata nelle giovanili del Milan, dove non è più tornato, poi proseguita tra serie A e serie B con Lecce, Parma, Genoa e Torino, per citarne solo alcune, adesso è un commentatore di Dazn. L’ex giocatore è intervenuto durante la trasmissione ‘Radio Goal’ che va in onda su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ e ha dato il suo parere sulla situazione nel nostro campionato, per il momento molto equilibrato. Questo il suo pensiero sulle favorite per lo scudetto: “Finora il Napoli ha dimostrato qualcosa in più, anche il Milan sta facendo un campionato molto sopra le aspettative. L’Inter è tornata prepotentemente in corsa. Sono più o meno tutte lì.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Sottini: “A Pistoia primi mesi positivi, l’Inter lo segue. Futuro? Vi spiego”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nessun affare in Spagna (a gennaio): fuori per 4 mesi

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Brozovic ad altezza Lautaro: il rinnovo ora è vicino

Ovviamente i due punti persi col Sassuolo sono un passo falso per il Napoli, sono quelle partite che devi cercare di vincere a tutti i costi”. Sicuramente Milan-Napoli che si disputerà prima di Natale, potrebbe dare delle risposte molto importanti anche se non definitive.