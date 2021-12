Calciomercato Inter, nessun affare in Spagna (a gennaio): fuori per 4 mesi

Brutte notizie per un calciatore accostato nei mesi scorsi all’Inter che dovrà operarsi e stare lungamente lontano dai campi. I tempi sono particolarmente lunghi

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto che potrebbero interessare all’Inter per le prossime sessioni c’è anche Sergi Roberto, polivalente centrocampista del Barcellona adatto sia a giocare da laterale che da mediano in mezzo al campo. Un’ottima soluzione d’esperienza e comprovato talento utile sia come eventuale rimpiazzo di Dumfries, nel caso in cui l’olandese non dovesse convincere a pieno, che come opzione per il centrocampo.

Il contratto è in scadenza a giugno ma si è parlato anche di un eventuale interessamento per gennaio nel caso in cui non si andasse a buon fine col rinnovo di Brozovic.

Calciomercato Inter, Sergi Roberto sarà operato: cambiano le carte in tavola

Non arrivano però buone notizie dal punto di vista fisico per Sergi Roberto. Il Barcellona infatti perderà il centrocampista per svariati mesi. Il canterano sarà infatti operato nei prossimi giorni al “muscolo femorale della coscia destra”, come annunciato dal club catalano in un comunicato.

Sergi Roberto verrà operato a Turku, in Finlandia, dal dottor Lasse Lempainen con un possibile stop di ben 4 mesi all’orizzonte da affrontare. Tempistiche molto lunghe che influenzerebbero anche il mercato, e farebbero tramontare definitivamente le chance di vederlo all’Inter a gennaio, magari in scambio con Brozovic qualora il croato non abbia ancora rinnovato. Il pesante stop rimescola totalmente le carte del futuro dello spagnolo.