Le parole dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima del big match contro la Roma di Mourinho valevole per la sedicesima giornata di Serie A

L’Inter non vuole fermarsi, ma oggi l’avversario è arduo nonostante le pesanti defezioni. La Roma all’Olimipco, del grande ex Mourinho alla prima da avversario contro i nerazzurri, sulla strada di Handanovic e compagni che con una vittoria sorpasserebbero il Napoli almeno fino a stasera.

Roma-Inter, Marotta: “Mi aspetto una partita piena di insidie. Rinnovi Brozovic e Perisic in breve tempo se palesano volontà di rimanere”

Beppe Marotta è intervenuto prima della sfida di scena allo stadio ‘Olimpico’: “Mi aspetto una partita piena di insidie – le parole dell’Ad nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – Anche se ha avuto delle defezioni, quella della Roma rimane una rosa molto competitiva. Speriamo di poter proseguire nel nostro ruolino di marcia”.

Chiosa sui rinnovi di Brozovic e Perisic, nonché su Mourinho: “Io e Ausilio abbiamo contatti frequenti con loro. Se i giocatori palesano la volontà di rimanere, l’accordo si troverà in poco tempo. Se ho mai pensato di chiamare Mourinho? No, perché non ci siamo mai incrociati. Ho grande stima per quello che è un tecnico vincente, che per l’Inter riporta indietro ad un’annata indimenticabile, storica per il club”.