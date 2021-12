Dusan Vlahovic attira su di se l’attenzione delle big, Juventus completa. L’alternativa dei bianconeri potrebbe però mettere i bastoni tra le ruote all’Inter

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sta mettendo in scena una stagione sontuosa e non sta facendo altro che attirare ulteriormente su di se le mire di praticamente tutte le big tra Italia ed Europa. Soprattutto la Juventus ed alcuni club di Premier League sarebbero pronti ad andare all’assalto complice anche il contratto in scadenza 2023.

Le prestazioni da top player di Vlahovic contribuiscono però a rafforzare la posizione di Commisso, pronto a sparare alto. La concorrenza folta è inoltre un altro fattore che a gennaio potrebbe spingere la Juventus a virare su un altro tipo di obiettivo.

Calciomercato Inter, difficoltà per Vlahovic: la Juventus pensa a Scamacca. La formula

Viste difficoltà per arrivare a Vlahovic in casa Juve può riprendere quota già per gennaio nome di Gianluca Scamacca, che sta vivendo un gran momento di forma, un paio di gol pesantissimi e bellissimi contro Milan e Napoli a corredare il tutto.

Nello specifico la Juventus può provare a chiudere in prestito oneroso di un anno e mezzo più obbligo per un totale di 28-30 milioni di euro, in una sorta di nuovo affare Locatelli col Sassuolo, società con la quale ha ottimi rapporti. Così facendo l’Inter resterebbe a bocca asciutta sul talento neroverde.