L’Inter affronta un imbattibile Real, UFFICIALE l’assenza di Benzema

Il profilo della società madrilena alla vigilia dell’incontro conclusivo della fase a gironi di Champions League contro l’Inter, è ufficiale l’assenza di Benzema

Non è più il Real Madrid di Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale né quello di Varane e Sergio Ramos, ma questo Real Madrid si è saputo giocare le sue carte ed è ugualmente letale. Sia in campionato che in Champions League, dove lo attende l’Inter per chiudere i giochi della fase a gironi nel Gruppo D.

L’innesto di calciatori freschi come Vinicius Junior e Rodrygo (rispettivamente 21 e 20 anni), ormai imprescindibili negli schemi dell’italiano Ancelotti, ha garantito qualità sulle corsie esterne d’attacco a supporto di un intramontabile Benzema che a 33 anni continua a muoversi in campo come un ragazzino. Ma non si tratta soltanto di supporto: lo stesso Vinicius è vice capocannoniere del campionato spagnolo della Liga con 10 reti dietro proprio a Benzema, primo con 12. Non a caso il Real si staglia in vetta alla classifica con 39 punti conquistati grazie alle 12 vittorie e i 3 pareggi in 16 partite giocate (1 sola sconfitta contro l’Espanyol). Risultati che sono frutto anche di una difesa solida (15 reti subite), ma non la migliore. La presenza di Alaba, reduce dall’esperienza decennale con il Bayern Monaco, è essenziale così come quella di Militao, conquistatosi un posto da protagonista con le unghie e con i denti nel giro di un paio d’anni. Il centrocampo invece, composto dai soliti Kroos, Casemiro e Modric, risulta essere uno tra i più solidi d’Europa.

Real Madrid-Inter, grande assente Benzema

Era già nell’aria ma adesso l’Inter può ufficialmente gioire per la notizia diramata dallo stesso club spagnolo in merito all’assenza del bomber Benzema nella sfida di Champions League in programma domani sera al Bernabeu. Il francese ha infatti rimediato un infortunio dopo appena un quarto d’ora di gioco nel corso dell’importante gara di campionato vinta contro il Real Sociedad. Il risentimento muscolare lo terrà a riposo in via precauzionale fino ad almeno il derby cittadino contro l’Atletico, che non vorrebbe perdere per nulla al mondo.