Calciomercato Inter, ‘vendetta’ Mourinho | Salta l’affare a zero

La Roma è avvantaggiata sull’Inter per un obiettivo comune a costo zero, Mourinho pressa per gennaio

Le ultime notizie di calciomercato riportano il forte pressing della Roma su Corentin Tolisso, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco, per scacciare i demoni di uno stato di forma negativo del club capitolino nelle ultime uscite di campionato. Pare che lo stesso Mourinho abbia chiesto alla dirigenza nuovi volti di rinforzo a gennaio.

Sul calciatore francese c’è anche l’Inter e in seconda battuta il Tottenham, ma nella corsa a due i giallorossi sono ben più avvantaggiati perché preferirebbero non aspettare la scadenza di contratto prevista la prossima estate anticipando il colpo il prima possibile. Questa operazione gioverebbe anche al club bavarese che ne detiene il cartellino, potendo incassare una cifra – seppur irrisoria – da reinvestire in futuro. Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto l’Inter avrebbe la strada spianata ma verrebbe privato dell’opportunità di fiondarsi sul mediano del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria, obiettivo anch’esso condiviso con la Roma.

