Serie A, Inter-Cagliari affidata all’arbitro Marchetti di Ostia

Quinta gara della carriera nella massima divisione italiana per il direttore di gara Marchetti della Sezione AIA di Ostia

L’Organo Tecnico competente delle designazioni arbitrali delle partite di Serie A ha affidato a Matteo Marchetti di Ostia la direzione della diciassettesima giornata di campionato tra Inter e Cagliari.

Al suo fianco ci saranno gli assistenti Scatragli e Della Croce, Minelli quarto uomo. In sala VAR ci saranno Pairetto e Ranghetti. Come accaduto in precedenza con altri arbitri esordienti questa sarà la prima per Marchetti in cui figura l’Inter, campione d’Italia uscente.

Inter-Cagliari, quinta presenza in Serie A per Marchetti

Gli altri quattro precedenti incontri arbitrati dal fischietto di Ostia in Serie A sono stati Genoa-Verona e Verona-Bologna nel corso della seconda metà della stagione 20/21, Cagliari-Sampdoria (con i sardi usciti vittoriosi) e Udinese-Verona nel corso della prima metà dell’attuale stagione 21/22. Il bilancio complessivo delle ammonizioni ne riporta 17, con una media di 4,25 a partita. Nessuna espulsione finora.