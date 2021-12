Calciomercato Inter, l’agente ‘tuona’ in tv: “Proposta inaccettabile”

Ormai è diventata una vera e propria telenovela la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L’Inter resta tra le favorite se va via a zero

A prendere la parola è stato direttamente l’agente di Lorenzo Insigne, svelando tutti i possibili scenari legati al futuro del proprio assistito. La situazione non sembra evolversi e coloro che potrebbero pagarne maggiormente le conseguenze sono i tifosi del Napoli, che vedono ormai il loro capitano come il simbolo della propria città.

Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto, un segnale importante, che fa capire che più trascorre il tempo e più diminuiscono le probabilità di vederlo con addosso la maglia azzurra anche per i prossimi anni. Uno scenario inimmaginabile inizialmente, ma che ora si fa sempre più concreto. A rompere il silenzio è stato lo stesso agente Vincenzo Pisacane, ospite a Canale 21, il quale ha fatto sapere: “L’offerta del Napoli (si parla di un quadriennale da 3,5 milioni più bonus, ndr) resta inaccettabile e di conseguenza inascoltata”.

Calciomercato Inter, agente Insigne: “Offerta inaccettabile”. Ecco quella di Marotta

Nessun accordo è ancora stato trovato e ad ora, chiaramente, sono diversi i club che hanno deciso di puntarci gli occhi sopra; tra tutti, stando ai rumors di calciomercato, l’Inter. La società del presidente Zhang resta ora col mirino puntato, dal momento che si tratterebbe di un vero e proprio colpo se il numero 10 della Nazionale italiana dovesse essere acquistato a parametro zero. A tal proposito si parla di un’offerta di Marotta da 5-5,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni.