Le dichiarazioni dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima del fischio d’inizio della sfida di Champions contro il Real Madrid

Dopo l’Olimpico, l’Inter punta a conquistare anche il ‘Bernabeu’ per accedere agli ottavi di Champions da capolista del proprio girone. Avversario il Real Madrid di Carlo Ancelotti, primo nella Liga.

Real Madrid-Inter, Marotta: “Questa squadra può lottare alla pari con tutti. Rinnovo Inzaghi si vedrà più avanti”

Prima del big match con le ‘Merengues’, ha parlato Beppe Marotta: “E’ grande la soddisfazione per il passaggio agli ottavi, un traguardo che mancava da dieci anni ma che non ci accontenta – le parole dell’Ad nerazzurro al microfono di ‘Mediaset Infinity’ – Stiamo qui infatti stasera per cercare di conquistarci anche il primo posto, che per noi sarebbe una soddisfazione nella soddisfazione. Se Inzaghi mi ha sorpreso? Non più di tanto, ma sta dando certamente del suo in maniera importante. Ora c’è una squadra che può lottare alla pari con tutti. Si discute del rinnovo? Siamo molto soddisfatti della persona e dell’allenatore, lui lo stesso. Il resto si vedrà più avanti“, ha concluso Marotta.