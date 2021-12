Calciomercato Inter, annuncio bomba: “Comprerei Lautaro”

Fa il punto della situazione nerazzurra l’ex centravanti dell’Inter, Karl-Heinz Rummenigge, in un’intervista a ‘Tuttosport’ e fa una confessione

Solo dolci ricordi quelli rievocati dall’ex centravanti Karl-Heinz Rummenigge con la maglia dell’Inter in un’intervista a ‘Tuttosport’. “Scendere in campo davanti ad 80mila persone è una sensazione unica nel suo genere. Il gol più bello è senza dubbio quello che mi è stato annullato nella partita contro il Glasgow in Coppa UEFA”, spiega.

Poi si concentra maggiormente sull’attuale rendimento della squadra allenata da Inzaghi in un campionato piuttosto eterogeneo e confessa: “Se fossi ancora dirigente avrei puntato tutto su Lautaro Martinez, è davvero forte. Ma il mio cuore interista mi ha sempre fatto evitare di ricercare calciatori di proprietà dell’Inter. Con Marotta, mio caro amico, abbiamo concluso diverse operazioni ai tempi della Juventus: Vidal, Coman… Adesso non mi sento in grado di dire chi potrebbe vincere lo scudetto ma confido nei nerazzurri. Mi piace molto anche il Napoli di Spalletti. Da non sottovalutare anche la Juventus che è partita male ma troverà il modo di riscattarsi”.