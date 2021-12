Danno e beffa, multa a Barella dopo l’espulsione contro il Real

Scatta la sanzione ai danni del centrocampista dell’Inter secondo l’applicazione del regolamento interno alla società

L’espulsione di un calciatore costa sempre qualcosa non soltanto in termini di assenza ad una o più gare successive ma in questo caso specifico anche in termini economici.

Il regolamento interno alla società dell’Inter in materia di comportamenti antisportivi è piuttosto severa, pertanto verrà inflitta una multa ai danni di Nicolò Barella in seguito all’espulsione rimediata nel corso della partita di Champions League contro il Real Madrid. La stessa espulsione, tuttavia, non costerà al calciatore la squalifica per gli ottavi di finale.