Augustinus dirigente Odense: “È fantastico che Eriksen possa allenarsi ad Adalen”

Inter, il centrocampista Christian Eriksen continua a ad allenarsi nell’impianto sportivo dell’Odense che sogna di poterlo tesserare

I rimpianti per Christian Eriksen in casa nerazzurra sono tanti ma, a meno che non ci siano le garanzie che possa togliere il defibrillatore sotto cutaneo senza alcun rischio per la sua salute, il ritorno in campo, almeno nella nostra serie A, è impossibile. Naturalmente ci sono altri campionati che permettono ai giocatori con situazioni simili di continuare l’attività agonistica, un esempio è Daley Blind che gioca sia nell’Ajax sia nella Nazionale olandese. In questo momento, il giocatore danese si sta tenendo in forma, sotto strettissimo controllo medico, nel centro sportivo dell’Odense, la sua prima squadra, che sogna di poterlo magari schierare in futuro, qualora avesse l’abilitazione.

In merito a questa ipotesi Enrico Augustinus, dirigente della squadra nord europea, ha dichiarato ai microfoni di BT Radio: “Se vuole tornare a giocare a calcio, siamo pronti ad accoglierlo. È completamente una sua decisione, ma se potessimo dargli un contratto lo faremmo”. Il manager ha poi voluto ulteriormente spiegare: “Abbiamo un buon rapporto con Christian, ci sono dei contatti. È fantastico che possa allenarsi ad Adalen”. Poi ha concluso dicendo: “Non gli proporremo nulla fin quando non deciderà se tornare a giocare. Qui c’è spazio per lui”.