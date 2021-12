Inzaghi ne può perdere un altro: in dubbio per Inter-Cagliari

By

Le ultime news Inter in vista del match contro il Cagliari dell’ex Mazzarri in programma domenica sera al Meazza e valevole per la 17esima di Serie A

Archiviata la sfida col Real in Champions, per l’Inter è già ora di rituffarsi sul campionato. Il prossimo avversario, domenica sera al ‘Meazza’, sarà il Cagliari dell’ex Mazzarri attualmente terz’ultimo in campionato con appena 10 punti. Avversario da prendere con le molle e che verrà a Milano con l’obiettivo di strappare almeno un punto.

In vista del match contro i sardi, non sicuri di poter contare su Nandez obiettivo Inter del prossimo mercato di gennaio, Simone Inzaghi ritrova Stefan de Vrij assente dall’undici titolare da ormai più di un mese. L’olandese dovrebbe tornare in campo dal 1′ al centro della difesa, con Skriniar a destra e uno tra Bastoni e Dimarco a sinistra.

Verso Inter-Cagliari: Inzaghi rischia di fare a meno di Dumfries

A centrocampo possibile riposo per Calhanoglu e Barella, verosimilmente per uno solo dei due, con la certezza rappresentata da Marcelo Brozovic. Davanti potrebbe essere confermata la coppia Dzeko-Lautaro, anche se Sanchez ha qualche chance di rubare il posto all’argentino. Sulla corsia esterna di sinistra Perisic viaggia verso la conferma, mentre a destra è molto incerta la presenza di Dumfries, al ‘Bernabeu’ uscito all’intervallo anche per via di un fastidio muscolare. Considerata l’indisponibilità di Darmian, il posto dell’olandese potrebbe venir preso da D’Ambrosio.