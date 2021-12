Inter, Ausilio vuota il sacco: “Poteva ammazzare chiunque”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto in merito alla turbolenta estate che hanno vissuto i campioni d’Italia. Dal cambio di allenatore agli addii eccellenti

L’Inter veleggia al primo posto in testa alla classifica di Serie A. I nerazzurri hanno cambiato marcia nell’ultimo mese e mezzo trovando la quadra giusta agli ordini di Simone Inzaghi, proponendo un gioco anche molto gradevole che sta conquistando i tifosi.

Il tifo meneghino sembra infatti aver già dimenticato Antonio Conte, ormai solo un lontano ricordo dopo un’estate turbolenta e ricca di problematiche risolte brillantemente dalla dirigenza. Gli addii di Conte prima e Hakimi e Lukaku poi avrebbero infatti potuto incidere in maniera molto negativa sullo sviluppo del progetto, ma Ausilio, Marotta e soci hanno trovato le giuste contromisure.

Calciomercato Inter, Ausilio su Conte e gli addii estivi

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, intervistato in esclusiva da Sky Sport, ha parlato di come hanno superato le difficoltà estive relative anche al mercato: “Non ci siamo mai persi d’animo, ci siamo guardati in faccia. Perdere persone di quel calibro poteva sembrare una montagna enorme da scalare, ma è il bello di questo sport perché hai subito un’altra occasione. Dipinto peggio di quanto fosse, non ci si può arrendere alle prime difficoltà”.

Ausilio ha concluso: “Perdere un allenatore come Conte e un giocatore come Hakimi e poi successivamente Lukaku ed Eriksen poteva ammazzare chiunque, non noi”.