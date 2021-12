Scambio fra Inter e Barcellona | Dalla Spagna: principio d’accordo

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa notizia proveniente dalla Spagna a proposito di uno scambio tra i nerazzurri e il Barcellona

Lascia l’Inter a gennaio per far ritorno al Barcellona, nell’ambito di uno scambio che ha del clamoroso con un altro attaccante.

Scambio (di prestiti) fra Inter e Barça, per ‘Sport’ c’è già un principio di accordo tra i due club: Alexis Sanchez torna in Catalogna in cambio di Luuk de Jong, bomber olandese in prestito al club blaugrana ma di proprietà del Siviglia. Il 31enne siglò una doppietta ai nerazzurri nella finale di Europa League del 2020.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Colonnese: “Liverpool ingiocabile, ma vediamo a febbraio. Perché Inzaghi non mi ha sorpreso”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, mirino su Kovacevic: ‘missione’ in Polonia

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Sanchez-de Jong in dirittura, manca il sì di Xavi

Al Barcellona, dove ha già giocato dal 2011 al 2014 lasciando un ottimo ricordo, Sanchez (in scadenza nel 2023 con stipendio da 7 milioni l’anno) andrebbe a sostituire il ‘Kun’ Aguero che ieri ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato a causa dell’aritmia cardiaca diagnosticatagli diverse settimane fa. de Jong verrebbe invece all’Inter per ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Naturalmente questa notizia non ha ancora ricevuto alcuna conferma, almeno fin qui. Il quotidiano catalno dà comunque lo scambio imminente, a mancare sarebbe solo l’ultimo via libera di Xavi.