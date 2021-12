Calciomercato Inter, Kolarov in partenza ad una condizione

Avventura interista al termine per Alexandar Kolarov, rilascio possibile a gennaio soltanto ad una necessaria condizione di tutela

Solo 39 minuti giocati da Alexandar Kolarov, 36 anni, in questa prima metà di campionato di Serie A con l’Inter e soltanto 5 in Champions League. Il magro bottino totalizzato finora dal terzino sinistro è giustificato da una non sempre ottimale condizione fisica e dalla larga concorrenza di elementi più giovani in squadra nello stesso ruolo.

Si parla dunque di un possibile addio già nella imminente finestra di mercato, senza attendere lo svincolo a costo zero previsto per la prossima estate. L’unica condizione posta dall’Inter, tuttavia, è che si trovi immediatamente un sostituto anch’egli a costo zero per non pesare sulle casse societarie e garantire ugualmente copertura extra al reparto arretrato. Come noto, infatti, gli impegni del club nerazzurro a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2022 saranno numerosi ed è scontato che il mister Inzaghi dovrà fare spesso ricorso al turnover, impiegando quanti più uomini possibili per far rifiatare le prime scelte.