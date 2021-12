Calciomercato Inter, l’affare è ‘stellare’ | Lautaro con Chiesa

Un interessante intreccio di mercato potrebbe vedere Lautaro e Chiesa vestire la stessa maglia nel prossimo futuro

Chissà che Lautaro e Chiesa non possano realmente giocare sotto i vessilli della stessa squadra, sarebbe il sogno di molti. Due grandi talenti, un unico club. Eppure a beneficiarne non sarebbero né l’Inter né la Juventus, se non da un punto di vista meramente economico che varrebbe svariate decine di milioni di euro.

A tessere la tela di questo interessante intreccio di mercato è infatti il Bayern Monaco. Il club bavarese starebbe pensando a due sostituti per il bomber Lewandowski e l’esterno d’attacco Coman, la cui scadenza di contratto fissata per il 2023 si avvicina sempre più per entrambi e non c’è neppure ancora l’ombra di un accordo per il rinnovo. Come riporta ‘Calciomercato.it’ Lautaro e Chiesa sarebbero tuttavia soltanto le alternative ad Haaland, opzione principale di cui difficilmente potrebbe liberarsi il Borussia Dortmund e Dembélé del Barcellona, anch’egli promesso ad un radioso futuro in Catalogna. Ci sarebbe persino il centravanti della Fiorentina, Vlahovic. Inter e Juventus non sarebbero dunque troppo restie a cedere due loro rappresentanti di fronte all’impeto del Bayern che farebbe di tutto per chiudere i colpi.