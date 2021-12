Lautaro: in rete per cinque partite consecutive eguaglia il suo predecessore

Inter, Lautaro Martinez eguaglia il record di Mauro Icardi andando in rete per cinque partite consecutive e con il Torino..

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è tornato in splendida forma e, dopo il rigore pesante sbagliato nel derby contro il Milan, ha ricominciato a segnare eguagliando il record di cinque incontri consecutivi in gol che apparteneva a Mauro Icardi. Il calciatore avrebbe potuto migliorare o stoppare subito questa statistica, qualora fosse sceso in campo all’Olimpico contro la Roma, in ogni caso mercoledì contro il Torino potrebbe fare la sestina. Da notare che con la Salerinitana, è riuscito a trovare la via delle rete nonostante sia entrato al 56′ minuto al posto di Alexis Sanchez. Probabilmente era un record a cui teneva particolarmente, visto il suo nervosismo dopo aver fallito la prima occasione che gli era capitata in area.

Il calciatore, quando manca ancora una giornata per terminare il girone di andata del campionato di serie A, ha già realizzato 11 reti con 16 presenze. Viceversa in Champions League, non è ancora andato in rete in questa stagione, nonostante abbia disputato tutte e sei gli incontri dei gironi della massima competizione europea.