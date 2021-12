Bergomi: “Le prossime partite sono tutte da approcciare con grande impegno e solidità”

Inter, l’ex calciatore Beppe Bergomi ha voluto dare un’opinione e n consiglio alla sua ex squadra in vista delle prossime partite

L’ex giocatore e ora commentatore storico di Sky Sport Beppe Bergomi, è tornato a parlare della partita di ieri sera all’Arechi e della netta vittoria per 5-0 della squadra di Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: “Non dobbiamo sottovalutare l’Inter. Le prossime partite sono tutte da approcciare con grande impegno e solidità. Reputo la sfida contro il Torino una sfida difficile. Abbiamo visto l’intervista rilasciata da Ausilio, in cui si spiega come abbia dovuto fare a meno dei giocatori che avevano indirizzato uno stile di gioco. Quest’anno è un’altra Inter, all’inizio giocava bene ma prendeva gol e ripartenze. Dalla partita con l’Empoli, l’Inter ha preso maggiore consapevolezza. Prende pochi gol, pur rimanendo bella“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

In effetti gli ultimi due incontri della squadra di Simone Inzaghi, hanno regalato gol e spettacolo e fatto lustrare gli occhi dei tifosi nerazzurri di fronte a cotanta bellezza calcistica, ma bisogna ricordarsi che sono state sfide impari, con formazioni che navigano nei bassifondi della classifica.