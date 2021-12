Darmian torna in gruppo, disponibile per Inter-Torino

Buone notizie dall’infermeria dell’Inter, l’esterno destro è nuovamente a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Torino

Ultim’ora dal centro di allenamento dell’Inter in quel di Appiano Gentile, in provincia di Como: Matteo Darmian è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo dopo l’infortunio ed è nuovamente a disposizione di mister Inzaghi per la imminente sfida di mercoledì sera in casa contro il Torino.

Ci sarà dunque ballottaggio sulla fascia destra con Dumfries che ha particolarmente convinto nelle ultime uscite, ma è probabile che lo stesso olandese abbia la meglio anche questa volta per evitare 90 minuti da subito nelle gambe del compagno di squadra appena rientrato. L’alternativa è un cambio a gara in corso.