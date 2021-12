“Goal of the month” di novembre: è stato scelto quello di Anja Sønstevold

Inter, il più bel gol del mese di novembre delle tre principali squadre nerazzurre ha il sorriso di una giocatrice norvegese

Anche nell’Inter entra in vigore la parità dei sessi e il più bel gol del mese di Novembre non è di un giocatore ma di una giocatrice: Anja Sønstevold di ruolo difensore. Per la prima volta, il “Digitalbits Goal of the Month” viene vinto da un componente della squadra femminile nella stagione 2021/2022. Questo riconoscimento riguarda le dieci reti più belle realizzate nel mese, tra la prima squadra, la Primavera e la formazione femminile, che sta disputando un buon campionato a ridosso delle migliori. La calciatrice norvegese ha segnato questa rete con un tiro da 30 metri di incredibile potenza e precisione, che si è infilato sotto la traversa nella partita vinta contro il Verona per 5-0

Per quanto riguarda i due mesi precedenti e in attesa di sapere a gennaio chi verrà scelto per il mese in corso, a settembre è stato premiato il gol di Dimarco con la sua bella rete su calcio di punizione contro la Sampdoria, mentre a ottobre toccò a Dzeko questo onore grazie alla sua marcatura contro la Sheriff in Champions League, un tiro al volo su calcio d’angolo di Dimarco e corretto di testa da Vidal che il bosniaco ha messo all’incrocio dei pali.