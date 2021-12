Juric: “Inter fantastica e stima per Inzaghi, ma proviamo a vincerla”

Le parole del tecnico del Torino Juric alla vigilia del match di domani sera contro la capolista Inter

In programma domani sera alle ore 18:30 Torino–Inter, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A nonché ultima dell’anno solare 2021. Il tecnico del club piemontese, Ivan Juric, ha commentato l’andamento degli avversari nella consueta conferenza stampa alla vigilia.

“L’Inter gioca un calcio che mi piace, di gran lunga il migliore del campionato. Sfrutta gli insegnamenti di Conte e l’imprevedibilità donata da Inzaghi, verso il quale nutro grande stima perché è un grande allenatore. Grazie a lui il pallone si muove con più fluidità. Può vantare di un attacco letale e una solida difesa” sostiene Juric. Poi aggiunge: “Noi stiamo mentalmente bene, puntiamo a fare una bella partita per stupire e portare a casa una vittoria. Affrontare avversari di questo calibro è una grande sfida, non bisogna giocarsela tanto per. Fare risultato darebbe un impulso notevole. Giocheremo alti come abbiamo sempre fatto e ci faremo carico di eventuali conseguenze”.