Calciomercato, c’è l’annuncio: “Non vedo l’ora di firmare con l’Inter”

Sta per arrivare la firma con l’Inter e di conseguenza l’ufficialità del nuovo accordo con il club nerazzurro. Arrivato l’annuncio del calciatore

E’ in arrivo la firma con l’Inter e, quindi, la chiusura definitiva di un accordo che fa contenti tutti. In particolare il giocatore, che ha subito conquistato la stima e la fiducia di Simone Inzaghi ritagliandosi un ruolo importante nella squadra nerazzurra.

Stiamo parlando di Federico Dimarco, tornato all’Inter l’estate scorsa dopo la grande stagione vissuta al Verona, sotto la guida di Juric oggi allenatore di quel Torino che Handanovic e compagni sfideranno domani al ‘Meazza’ nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A: “Quando ho iniziato a giocare con continuità, il mister mi ha proprio cambiato – ha detto Dimarco a ‘Tuttosport’ – A volte ha iniziato a schierarmi da terzo di difesa, un ruolo che mai avrei pensato di poter fare. Lui è riuscito a mettermi in testa che invece era nelle mie corde. Alla fine ha avuto ragione lui e la fase difensiva, uno dei miei punti deboli, è migliorata molto. Mi hanno dato tanto, Juric e il suo staff, li ringrazierò sempre”.

Calciomercato Inter, Dimarco allo scoperto: “Non vedo l’ora di firmare il rinnovo”

L’Inter crede fortemente in Dimarco, nato e cresciuto in nerazzurro, come dimostra l’intesa ormai definitiva per il rinnovo fino a giugno 2026 con raddoppio del suo attuale (500mila euro) stipendio: “Rinnovo o primo gol a San Siro per Natale? Non voglio scegliere – ha risposto al quotidiano torinese – Io preferisco rimanere concentrato sul campo e non distrarmi dalle cose che contano. Sono sincero: non vedo l’ora di firmare”.