Cronaca, tabellino, top e flop del match fra Inter e Torino andato in scena al ‘Meazza’ e valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A

Settebello Inter. Ai nerazzurri basta Dumfries per superare un tignoso e mai domo Torino per conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato, l’ultima del 2021.

Inter molto meno bella del solito per ‘colpa’ di un Torino aggressivo e presente in tutte le zone del campo. Per fortuna ci pensa Dumfries a sbloccare una partita ‘sporca’, il tutto con un piatto chirurgico alla mezz’ora del primo tempo e al termine di un’azione di contropiede. L’olandese è decisivo per un successo pesantissimo e un, almeno momentaneo +7 su Milan e Napoli impegnate questa sera con Empoli e Spezia.

Simone Inzaghi, che ha del tutto blindato la porta (sei partite senza gol incassati) spera ora di allungare ulteriormente sulle rivali, soprattutto in vista del complicato calendario che attenderà l’Inter nel mese di gennaio.

Pagelle e tabellino Inter-Torino

TOP

Dumfries – Si è definitivamente sbloccato: terzo gol nelle ultime cinque partite, con questo di stasera che è sicuramente il più pesante. Nel primo tempo gioca più da attaccante aggiunto che da esterno, benissimo anche in fase difensiva.

Vidal – Corre, lotta e recupera palloni: un giocatore ritrovato sia sul piano fisico che dello spirito. Non fa rimpiangere lo squalificato Barella e esce tra gli applausi.

Bastoni – Cattivo il giusto nei tanti uno contro uno avuti stasera, difatti da un suo ‘recupero’ parte il contropiede conclusosi con la rete di Dumfries. Proprio come l’olandese è un fattore aggiunto per l’attacco fino a quando la squadra ha retto sul piano fisico.

FLOP

Lautaro – Si sacrifica molto per la squadra, ma sul piano tecnico è sotto i suoi standard. Fallisce una grande occasione da gol. Nella ripresa non tiene un pallone e si arrabbia per il cambio con Sanchez.

TABELLINO

INTER-TORINO 1-0

30′ Dumfries



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (82′ D’Ambrosio), Vidal (82′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (68′ Vecino), Perisic (90′ Dimarco); Dzeko, Lautaro (68′ Sanchez). All.: S.Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (64′ Rodriguez); Singo, Lukic, Pobega (64′ Mandragora), Ola Aina (75′ Ansaldi); Brekalo (75′ Praet), Pjaca; Sanabria (58′ Warming). All.: Juric

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

VAR: Banti

AMMONITI: Calhanoglu

NOTE: 4′ recupero st