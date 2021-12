Calciomercato Inter, Premier o Liga | 50 milioni e si chiude l’affare

In bilico il futuro del giovane e promettente attaccante che tanto piace ance all’Inter. Futuro in Inghilterra o Spagna



A parlare è stato direttamente Nick Mavramaras, rendendo quasi note le possibili destinazioni future del suo assistito che tanto piace anche all’Inter.

Sta facendo parlare di e sembra non aver intenzione di fermarsi, Jonathan David, fin qui già autore di 15 gol, gli stessi realizzati l’anno passato che in parte hanno trascinato il Lille alla conquista della Ligue 1. L’esplosione definitiva del 21enne nativo di Brooklin è confermata dal folto numero di pretendenti al suo cartellino, tra questi c’è anche l’Inter seppur con poche chance di mettere a segno l’operazione.

Calciomercato Inter, agente David apre ma il futuro è tra Premier e Liga

L’agente di David non ha escluso l’Italia per il futuro del proprio assistito, ma la Liga e soprattutto la Premier sono avanti a tutti. L’Inghilterra è la soluzione più concreta poiché molti se non tutti i club del massimo campionato inglese hanno il potenziale economico per venire incontro alle richieste del Lille, che partono da 45-50 milioni di euro.

