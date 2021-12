L’agente confessa: “Presto addio al Lille, non escludo destinazione Serie A”

Al vaglio le ipotetiche destinazioni per il giovane attaccante canadese di proprietà del Lille, c’è anche l’Inter

Con un’intervento ad una trasmissione podcast, Nick Mavramaras, agente di Jonathan David, ha reso note le ipotetiche designazioni future del suo assistito al temine della sua avventura al Lille, club militante nella massima serie francese.

LEGGI ANCHE >>> Skriniar: “Sono qui da 5 anni, per me l’Inter significa tantissimo. Un onore vestire questa maglia”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vola in Spagna | “Raggiunto un accordo”

“Sinceramente non so quanto possa valere il cartellino di Jonathan, sarà il club a stabilirlo. Sa di essere uno degli attaccanti più promettenti del mondo e deve imparare a gestire la pressione” impatta Mavramaras. Poi aggiunge: “Al momento è concentrato sul chiudere il suo percorso qui, ma posso già dire che la Premier League potrebbe essere una validissima opzione. Non male anche la Liga spagnola, un campionato molto tecnico dove potrebbe far bene. Sono queste due le mete preferite ma non si esclude null’altro: c’è l’interesse del PSG e di qualche big italiana (l’Inter, ndr). Per ora non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale, ci sarà tempo per valutare”. Fondato dunque l’interesse nerazzurro per il calciatore ma c’è una lunga fila di pretendenti da superare.