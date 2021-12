Chelsea acchiappa tutto: dopo Lukaku altri due ‘scippi’ all’Inter

Il Chelsea può fare nuovamente spesa in casa Inter. Difensore ed esterno, i nerazzuri tremano: ecco i dettagli

Il Chelsea è pronto a fare spesa nuovamente in Serie A, in casa Inter soprattutto dalla quale l’estate scorsa ha preso Romelu Lukaku per 115 milioni di euro.

I ‘Blues’ rischiano di perdere due big in difesa, ovvero Antonio Rudiger (conteso da diversi top club europei, Real Madrid in pole) e Andreas Christensen (da tempo accostato anche al Milan). Proprio a ‘causa’ loro rischia di scatenarsi un infinito valzer di difensori che porterebbe al coinvolgimento di Inter e Juventus.

Calciomercato Inter, Skriniar più Perisic: il Chelsea fa di nuovo paura

Dal momento che Rudiger e Christensen sono dati in partenza a zero in estate, per il Chelsea è tempo di intervenire sul mercato, programmando quelli che sono i vari colpi. Proprio per questa ragione l’Inter è avvisata: i londinesi starebbero infatti pensando di ingaggiare Milan Skriniar, assoluto protagonista di un’altra annata ad altissimi livelli e che per caratteristiche garantirebbe a Tuchel la possibilità di variare da una difesa a tre ad una difesa a quattro e viceversa. Riaccostato nelle scorse ore anche il nome di Matthijs de Ligt della Juventus, ma la soluzione meno costosa resta quella di Skriniar: per lo slovacco potrebbero ‘bastare 50 milioni, non meno di 70 invece servirebbero per de Ligt. Non solo Skriniar, come riporta ‘Calciomercato.it’ il Chelsea potrebbe ragionare pure su Ivan Perisic (in scadenza a giugno) a costo zero vista la probabile partenza di Marcos Alonso.

Paolo Scelzi