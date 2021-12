Gradimento totale per l’Inter: in discussione la formula

Solo conferme circa l’interessamento da parte dell’Inter per il terzino sinistro francese ai ferri corti con l’Everton

Fino a poche ore fa erano null’altro che voci di corridoio in una ampia finestra invernale di calciomercato che si aprirà a breve, adesso sono giunte nuove conferme: Lucas Digne è nel mirino dell’Inter.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i dirigenti nerazzurri avrebbero già trovato un accordo di massima a seguito del contatto diretto con l’Everton, squadra che detiene il cartellino del terzino sinistro francese con cui ormai non vige più un sereno rapporto di lavoro. Per l’Inter si parla di ‘gradimento totale’, in quanto Digne rispecchia esattamente le caratteristiche necessarie al fine di sostituire il probabile uscente Perisic senza grossi rimpianti. Sul piatto un’offerta sulla base di un prestito ma non è ancora chiaro se ci sarà o meno la possibilità di riscattare il calciatore al termine del periodo prescelto oppure dovrà scattare l’inconfutabile obbligo. Quest’ultima formula sarebbe la più conveniente per il club delle Midlands inglesi ma totalmente fuori portata per l’Inter che al contrario preferirebbe la prima, economicamente più semplice e con ampio margine decisionale.