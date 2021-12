Inter dominatrice della Serie A: c’è la ‘minaccia’ di Conte

Simpatico siparietto tra l’ex tecnico dell’Inter e il giornalista di ‘Sky Sport’ in un’intervista post partita

L’Inter ha continuato a macinare successi anche in questa prima metà di stagione dopo l’egregio lavoro svolto dalla società nelle due annate antecedenti, culminate con la vittoria del tanto desiderato scudetto dopo undici lunghi anni di limbo nella massima serie italiana.

Uno dei fautori è stato certamente l’ex tecnico Antonio Conte, oggi impegnato nella nuova esperienza di Premier League sulla panchina del Tottenham. E proprio in seguito alla solida prestazione offerta contro il Crystal Palace durante la cosiddetta festività inglese del ‘Boxing Day’, in un’intervista per la sezione italiana dell’emittente ‘Sky Sport’ ha espresso il suo pensiero in merito all’attuale percorso dell’Inter in Serie A sotto la guida di Inzaghi: “Sono sinceramente contento che la striscia di successi iniziata in precedenza stia continuando, non può che far piacere. Sono state create delle solide basi per far bene anche in futuro, spero vinca ancora il campionato”. Poi, col sorriso, lancia la bomba: “Chissà se un giorno tornerò (in Italia, ndr) per ribaltare ancora una volta i pronostici”. Il tecnico salentino dunque non esclude un suo possibile ritorno in Serie A al seguito di un altro club, dopo essersi tolto diverse soddisfazioni con Juventus e Inter.