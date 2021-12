Covid-19, nuove regole nel calcio (e nello sport): Green Pass rafforzato dal 10 gennaio?

Inter, dal 10 gennaio sarà necessario il Green Pass rafforzato per poter accedere agli impianti sportivi

Nella FAQ che è stata pubblicata oggi dal Dipartimento per lo Sport, non ci sono deroghe per gli atleti professionisti e che svolgano attività di interesse nazionale. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, ha voluto dare ulteriori delucidazioni spiegando che per poter praticare qualsiasi tipo di sport, indi per cui anche il calcio, serve il Green Pass rafforzato che significa o vaccinazione o guarigione dal virus e l’automatica esclusione dei tamponi a partire dal 10 gennaio 2022, per poter entrare in palestre, piscine, o partecipare a sport di squadra al chiuso e quindi anche per andare negli spogliatoi.

Questa la spiegazione che si trova al punto 20 e che interessa da vicino anche tutta la Serie A e che il quotidiano sportivo ha ripreso: “È richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede”. Naturalmente se per i calciatori professionisti fare la terza dose non dovrebbe essere un problema, per le persone che fanno sport amatoriale le cose potrebbero essere più complicate.