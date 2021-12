Affare a zero in Serie A: nome a sorpresa per il dopo Sanchez

Sanchez è approdato all’Inter nell’estate 2019 via Manchester United. Nel 2020 la firma sul contratto fino a giugno 2023

A meno di sorprese Sanchez non lascerà l’Inter nel calciomercato di gennaio. A giugno, però, le strade con il club nerazzurro potrebbero dividersi nonostante un contratto in essere con scadenza giugno 2023.

Non a caso sono già cominciati a uscire dei nomi per la successione del cileno. L’ultimo in ordine di tempo è sorprendente: ‘La Gazzetta dello Sport’ parla addirittura di Djuricic, 29enne serbo in forza e in scadenza a giugno col Sassuolo. Sarebbe l’ennesimo affare a zero dei nerazzurri, con gli ultimissimi – vedi Dzeko e Calhanoglu – che stanno portando grandissimi frutti.

Inter, occhi su Djuricic: Inzaghi può impiegarlo come mezz’ala

Djuricic è da tempo alle prese con un infortunio piuttosto serio (una lesione muscolare) che lo ha tenuto lontano dal campo per ben tre mesi. Sì come attaccante aggiunto, ma Simone Inzaghi potrebbe in realtà impiegarlo da mezz’ala come già accaduto con Calhanoglu. Vedremo comunque se l’interesse porterà a qualcosa di più concreto nei prossimi mesi.

Paolo Scelzi