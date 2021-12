Calciomercato Inter, dalla Spagna: arrivo anticipato a gennaio

Una o due cessioni garantirebbero ad un club spagnolo di strappare il difensore danese in uscita dal Chelsea alla concorrenza dell’Inter

L’Inter sta iniziando a delineare gli obiettivi principali su cui investire le proprie risorse il prossimo giugno per la stagione successiva, ma potrebbe essere beffata proprio sul più bello già nel corso della imminente sessione invernale di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è arrivato il sì di Insigne: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Ora Lukaku dà la colpa all’Inter: “No al rinnovo e sono andato via”

Dalla Spagna, infatti, sono trapelate informazioni utili relative al netto interessamento da parte del Barcellona per uno dei papabili futuri calciatori interisti, il difensore centrale Andreas Christensen in uscita dal Chelsea. Non avendo trovato spazio a sufficienza nella difesa a 3 di Tuchel il danese potrebbe anticipare l’addio all’Inghilterra prendendo il primo volo per la costa catalana, laddove potrebbe tornare davvero utile al tecnico Xavi per le ottime doti in fase di impostazione e non possesso. Quest’ultimo si dovrebbe però liberare di un calciatore qualsiasi tra Umtiti o Lenglet. Il Barcellona ha sofferto particolarmente l’assenza di un vero fulcro nel reparto arretrato, venendo spesso colta di sorpresa dalle offensive avversarie. L’Inter verrebbe dunque privata della possibilità di mettere le mani su Christensen a giugno 2022 e sarebbe costretta a virare su Ginter, che resta comunque la preferenza numero uno.