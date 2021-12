Calciomercato Inter, è arrivato il sì di Insigne: i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lorenzo Insigne il cui contratto con il Napoli scade alla fine di questa stagione

Lorenzo Insigne resta al centro dei rumors di calciomercato. A questo punto si può dirlo con molta tranquillità: la sua permanenza in Italia, al Napoli col quale è in scadenza oppure all’Inter che ci ha fatto più di un pensierino, sarebbe una grossa sorpresa. Chi è vicino all’ambiente azzurro, ed evidentemente all’agente Pisacane dà infatti per fatto o quasi il trasferimento al Toronto.

Insigne al Torono, ovviamente a partire della prossima stagione e a parametro zero. Il ‘Corriere dello Sport’ scrive che il sì del classe ’91 è in sostanza arrivato.

Del resto l’offerta del club canadese era ed è difficile da rifiutare: 7,75 milioni di euro per cinque anni compresi bonus e più vari benefit come casa, auto e voli. C’è attesa per la firma che chiuderà una volta per tutte la telenovela Insigne.