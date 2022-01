Calciomercato: dopo Justin un altro Alvarez sul taccuino di Beppe Marotta

Inter, il dirigente Beppe Marotta ha due Alvarez sul suo taccuino, uno gioca nel River Plate l’altro nel Penarol

L’attaccante del Penarol Agustin Alvarez, è seguito da molti club europei tra cui anche Fiorentina, Inter e Milan. In merito a questa situazione il vice presidente del club uruguayano Eduardo Zaidensztat, è stato intervistato dall’emittente Sport890 per avere ulteriori delucidazioni. Queste le sue dichiarazioni: “È un dato di fatto che Alvarez non si trasferirà a gennaio. Se qualcuno vuole comprarlo, la condizione è che giochi il primo semestre dell’anno al Peñarol”. Nessuna possibilità quindi, di vedere già a gennaio il giovane attaccante cimentarsi in uno dei campionati europei più importanti.

In ogni caso, sul giovane talento ci sarà probabilmente una bella sfida di mercato sia adesso, che eventualmente la prossima estate. Il dirigente Beppe Marotta ha dunque sul suo taccuino due Alvarez: Justin che gioca nel River Plate e Agustin che invece, come dicevamo poc’anzi, milita nel Penarol. I tifosi nerazzurri si augurano che venga preso il più bravo non come successe con i due Gabriel, Jesus e Barbosa.