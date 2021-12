INTERLIVE | Vecino, anche il Napoli in corsa: la ‘condizione’ per l’assalto

Matias Vecino è nella lista dei papabili partenti per gennaio. Le ultime sul centrocampista uruguaiano che potrebbe presto salutare, anche in Serie A

L’Inter ha chiuso il proprio 2021 da campioni d’inverno e punta dritto a replicare lo scudetto dello scorso anno anche con Inzaghi alla guida. Il tecnico nerazzurro sta traendo il massimo dall’organico a disposizione coinvolgendo tutto, o quasi, nel corso della prima metà di stagione.

Tra i meno impiegati c’è sempre infatti Matias Vecino, che col contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe anche lasciare in anticipo la compagine nerazzurra. Il centrocampista uruguaiano va infatti a caccia di maggiore continuità e vorrebbe giocare ancora a buoni livelli.

LEGGI ANCHE >>> ‘Allarme’ Inter | Assalto da 150 milioni per due titolarissimi di Inzaghi

Calciomercato Inter, su Vecino c’è ancora il Napoli: la situazione

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Senza rinnovo non va esclusa una partenza anticipata già a gennaio da parte di Vecino che ha diversi estimatori. A tal proposito secondo le informazioni raccolte da Interlive.it sul centrocampista uruguaiano ex Empoli, risulta esserci ancora il Napoli di Luciano Spalletti, oltre a Genoa e club spagnoli e inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Conte all’assalto: soldi e giocatore per anticipare l’Inter a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: già è finita? | Rottura e ritorno all’Inter

Pupillo del tecnico partenopeo ex Inter, Vecino potrebbe tornare sensibilmente di moda con il Napoli, che lo ha già messo sotto osservazione in estate, che può anticipare il suo arrivo solo in caso di partenza di qualcuno in mezzo al campo. Nello specifico con un addio di Demme la truppa azzurra potrebbe pensare all’uruguaiano.