La Juve ne ‘frega’ due: doppia operazione da 62 milioni

Inter e Juventus si ritrovano ancora una volta contrapposte in sede di calciomercato. Due calciatori nel mirino: doppia operazione da 62 milioni di euro

L’Inter conduce la classifica mentre i rivali storici della Juventus osservano da lontanissimo fuori anche dalla zona Champions. I ruoli nello spartito di questa Serie A sono ben diversi tra le due squadre che però conservano sempre enorme rivalità sia in campo che in sede di calciomercato.

Proprio la dirigenza bianconera potrebbe rappresentare l’ostacolo più grande l’Inter in vista di gennaio e giugno, su due gioiellini che stanno facendo molto bene in questo campionato. Si tratta di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, Scamacca più Frattesi: irrompe la Juventus col doppio affare

Scamacca nell’ultimo mese e mezzo sembra definitivamente esploso, raccogliendo anche qualche gol bello e importante in partite complesse contro le big. Frattesi invece ha mostrato di poter dare tanto in Serie A, calandosi prontamente in questa realtà, e candidandosi al salto in una big. Entrambi piacciono molto alla stessa Inter, ma non sarà semplice.

La Juventus infatti potrebbe provare una doppia operazione con il Sassuolo beffando la concorrenza. Scamacca subito e Frattesi a giugno: per un totale di 62 milioni di euro. Entrambi in prestito con obbligo di riscatto, formula che potrebbe accontentare la Juve e tagliare fuori l’Inter.