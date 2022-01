Inter-Lazio, le probabili formazioni di Inzaghi e Sarri

Inter e Lazio si preparano alla sfida di domani nella cornice serale dello stadio ‘San Siro’ di Milano, valevole per la ventunesima giornata di Serie A

Simone Inzaghi si prepara ad affrontare nuovamente l’ex squadra dopo il piccolo scivolone dell’andata, quando la Lazio si impose col punteggio di 3-1. Per l’Inter si tratta della prima partita effettiva dopo che quella col Bologna è stata sospesa per assenza della società di casa, bloccata dall’Asl territoriale per focolaio Covid.

Tra le file nerazzurre non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti, di fatto i reparti difensivi restano inalterati con la solida difesa a 3 composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulla linea di centrocampo ci saranno i soliti Dumfries, Barella, Brozovic e Perisic con Vidal probabile partente dal primo minuto per via dell’assenza forzata di Calhanoglu, ancora squalificato. Il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Lautaro e Sanchez, con Dzeko partente dalla panchina dopo essersi negativizzato dal Coronavirus solo di recente. Sarri, invece, dovrebbe proporre un 4-3-3 con Strakosha tra i pali; Marusic, Patric, Luiz Felipe e Hysaj in difesa; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto in mediana; Pedro, Immobile, Felipe Anderson a comporre l’offensiva. Unico grande assente il difensore centrale Acerbi per infortunio.

3-5-2 contro 4-3-3 in Inter-Lazio

A seguire i probabili schieramenti dei due tecnici per la partita Inter-Lazio di domani sera.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. S. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.