Morata potrebbe soffiare il posto ad Icardi nella Juventus ma l’ex Inter piace anche ad un’altra rivale

Stando alle ultime notizie di calciomercato e alle conferme dello stesso allenatore bianconero Max Allegri, l’attaccante Alvaro Morata dovrebbe permanere tra le file della Juventus fino al termine della stagione bloccando di fatto l’arrivo dell’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi, ormai ai margini della rosa del PSG.

Il club parigino, tuttavia, ha urgenza nel rimediare una nuova destinazione per il proprio tesserato, motivo per cui – come riporta ‘calciomercatonews.com‘ – potrebbe tramutarsi in una importante pedina di scambio con un’altra rivale di Inter e Juventus: il Milan di Stefano Pioli. Il direttore sportivo Leonardo sarebbe infatti interessato a portare con sé il terzino sinistro Theo Hernandez, valutato quasi 60 milioni. Icardi, al contrario, ne vale appena la metà pertanto sarebbe necessario colmare il gap con l’esborso cash della differenza. La trattativa, al momento, appare comunque complicata da sviluppare.