DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Lazio | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Lazio di Sarri in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve la Lazio nel big match del posticipo che chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Da un lato i nerazzurri campioni d’invertno del grande ex Inzaghi vogliono allungare la striscia di sette vittorie consecutive dopo aver saltato la sfida contro il Bologna per tenersi il primo posto in classifica. Dall’altro i biancocelesti di Sarri hanno bisogno di un successo di prestigio per dare una svolta alla stagione e non perdere il treno che porta al quarto posto che vale la Champions. All’andata i capitolini si imposero 3-1. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.