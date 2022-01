L’operazione al ginocchio ha avuto esito positivo, il calciatore riflette anche sul proprio futuro avendo una clausola ad hoc sul contratto

Buone notizie per il diciannovenne difensore dell’Inter e della Nazionale U-21, in prestito al Monza, Lorenzo Pirola: l’intervento di artroscopia al ginocchio destro effettuato presso l’istituto Humanitas di Rozzano è ben risciuto.

LEGGI ANCHE >>> Zhang alla squadra: “Questa sofferenza non la ricordavo”. Ora i rinnovi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber da 30 milioni: proposto l’erede di Dzeko

Il calciatore, come riporta la nota ufficiale del Monza, potrà dunque incominciare la fase di recupero della forma fisica dopo uno stop che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi in seguito al pesante infortunio rimediato proprio durante la parentesi azzurra. Il rientro è previsto per la fine del mese di febbraio. Intanto, fronte calciomercato, va ricordato che il Monza detiene l’opzione di diritto di riscatto sul cartellino di Pirola da poter esercitare al termine del periodo di prestito ma l’Inter potrebbe sfruttare a sua volta, a proprio vantaggio, l’opzione di controriscatto. È molto probabile, infatti, che il calciatore resti un tesserato nerazzurro anche nel prossimo futuro.